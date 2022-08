Una terribile, e temibile truffa, sta mettendo in serio pericolo tutti gli utenti italiani, proprio in questi giorni è arrivato l’allarme della cosiddetta truffa dello storno, la quale può davvero svuotare il conto corrente dei malcapitati in pochissimi secondi.

Tutti i giorni gli utenti, soprattutto coloro che navigano in rete, sono a rischio truffa, i tentativi di phishing sono innumerevoli, ed allo stesso tempo, il rischio di incappare in un link malevolo è sempre dietro l’angolo. In questo caso parliamo però di una truffa completamente diversa, vediamo cosa accade.

Conto corrente svuotato: come funziona la truffa

Il malcapitato riceve una telefona sul numero collegato al conto corrente, da una persona che finge di essere un operatore della banca di appartenenza. Questi viene informato che sul conto è stato accreditato un importo errato, non destinato alla sua utenza, il quale dovrà effettuare lo storno premendo un link che gli inviano, dopo aver effettuato il login.

Esiste però un’altra variante, secondo quanto trapelato, i malviventi metterebbero in allarme il correntista, convincendolo di dover spostare il denaro su una banca associata a quella di riferimento, richiedendo di comunicare via telefono i dati di accesso per lo spostamento del capitale, e la creazione del conto corrente.

Come detto sono tutte truffe, non fidatevi mai di contatti telefonici o via mail, ed assolutamente non premete link inseriti all’interno di messaggi di posta elettronica. Se volete verificare le informazioni, digitate sempre l’indirizzo nella corrispettiva barra.