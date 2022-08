Durante la 24 Ore di Spa-Francorchamps, Porsche ha sollevato il sipario sulla nuova 911 GT3 R. La vettura sarà utilizzate nelle competizioni motoristiche a partire dal 2023 e rispetta tutti i vincoli del campionato GT3.

La base di partenza per questa nuova Porsche è l’ultima generazione della 911. Rispetto alla versione stradale spicca certamente la maggiore potenza del motore, uno studio aerodinamico maggiore per garantire la performance e una migliore bilanciamento.

Lo sviluppo è iniziato del 2019 e l’obiettivo del team è sempre stato quello di migliorare la guidabilità della vettura, sia per i piloti professionisti che per gli amatori. Infatti, la Porsche 911 GT3 R è pensata per i team privati che vogliono competere nel motorsport con costi di mantenimento contenuti.

Come sottolineato da Michael Dreiser, Sales Director di Porsche Motorsport: “Il modello precedente ha vinto quasi tutto quello che c’era da vincere nella scena GT3 in quattro stagioni partendo dal 2019. I suoi successi più importanti includono vittorie complessive alle gare di 24 Ore al Nürburgring e anche qui a Spa-Francorchamps. Guidata dai nostri clienti, il modello precedente ha ottenuto vittorie di classe alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. Il nuovo modello deve affrontare un enorme carico di lavoro nelle mani dei team di corse clienti Porsche“.

Inoltre, la Porsche 911 GT3 R rappresenterà anche un ulteriore passo avanti per il brand nel motorsport. A partire dalla stagione 2024, potrà prendere parte per la prima volta alla mitica 24 Ore di Le Mans.

Le prestazioni sono garantire dal il motore boxer 6 cilindri da 4.194 cm3. La potenza massima erogata è di 416 kW (565 CV) ma che varierà in base al Balance of Performance (BoP). Il cambio è a sei rapporti sequenziali con cambio al volante elettro-attuato. La scocca è realizzata interamente in fibra di carbonio per mantenere basso il peso complessivo e migliorare la direzionabilità in fase di gara. Il prezzo di partenza per la Porsche 911 GT3 R è di 511.000 euro più IVA.