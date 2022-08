Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 10T. Il nuovo flagship di casa OnePlus, infatti, sarà svelato ufficialmente nel corso di un evento in programma dopodomani, mercoledì 3 agosto.

Come da tradizione, però, OnePlus ha già rilevato diversi dettagli in merito al nuovo smartphone che andrà ad arricchire la sua gamma nel corso delle prossime settimane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10T: ecco le specifiche tecniche ufficiali

Con un post sul blog ufficiale, OnePlus ha svelato le prime informazioni sulla batteria e sulla capacità di ricarica rapida del nuovo OnePlus 10T. Si tratta di informazioni di grande interesse che confermano il pieno supporto alla ricarica rapidissima che il nuovo smartphone di casa OnePlus metterà a disposizione degli utenti.

OnePlus ha confermato ufficialmente che il nuovo OnePlus 10T supporterà ufficialmente la ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W per la ricarica della batteria via cavo. Per poter contare su di un’intera giornata di autonomia, inoltre, saranno sufficienti appena 10 minuti di carica secondo quanto rivelato da OnePlus. Per proteggere la vita della batteria, inoltre, il OnePlus 10T potrà contare sulla tecnologia Battery Health Engine.

Grazie allo Smart Battery Health Algorithm, lo smartphone è in grado di gestire al meglio l’intera procedura di ricarica, controllando che la corrente di ricarica massima rimanga entro un certo limite. Con la Battery Healing Technology è possibile beneficiare di una funzione di riparazione continua degli elettrodi durante i cicli di ricarica che va a ridurre i danni arrecati ad anodi e catodi della batteria per preservarne la capacità.

Il nuovo OnePlus 10T, inoltre, presenta 13 diversi sensori di temperatura, per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo in ogni punto. Tutti i dettagli sul nuovo smartphone di OnePlus arriveranno a seguito dell’evento di presentazione, in programma nei prossimi giorni.