Poiché i normali video di YouTube hanno la tendenza a durare più a lungo, gli Shorts di YouTube sono un ottimo modo per i creatori di ottenere più pubblico perché sono più brevi. YouTube Shorts potrebbe essere uno strumento utile per i creatori per pubblicare diversi stili di video, utilizzarlo come un modo per fare annunci e così via.

D’altra parte, questo normalmente implica che i creatori dovranno produrre un secondo video, che è più laborioso. Sembra che YouTube abbia successivamente rilasciato un nuovo strumento che consente agli utenti di importare i propri video di YouTube in Shorts. Questo nuovo strumento è rivolto ai creatori di contenuti che desiderano utilizzare Shorts per promuovere i propri video esistenti.

YouTube sta rilasciando la nuova funzionalità

Ciò significa che i creatori di contenuti non devono produrre due video distinti perché possono utilizzare un video esistente e importarlo in Shorts invece di dover produrre entrambi i video separatamente. Secondo YouTube, i produttori di contenuti saranno presto in grado di modificare i film importati utilizzando gli stessi strumenti di editing ora disponibili su YouTube. Ciò significa che i creatori di contenuti saranno in grado di aggiungere testo, utilizzare l’editor della sequenza temporale, aggiungere filtri e così via.

“Gli Shorts realizzati con VOD si ricollegheranno ai video originali in formato lungo, consentendo agli spettatori del tuo Short di guardare anche il video in formato lungo da cui è stato tratto lo Shorts. È importante notare che solo tu, in quanto produttore originale del materiale, sarà in grado di importare video di lunga durata in Shorts. Altri creatori di contenuti non avranno accesso a questo strumento, quindi non possono usarlo sulle tue creazioni.”

In realtà sembra una funzionalità piuttosto utile, quindi se sei un creatore di YouTube, questo strumento potrebbe essere un buon modo per ottenere un po’ di vantaggio dai tuoi video esistenti senza che tu debba filmare qualcosa di separato. In altre parole, potrebbe essere un buon modo per ottenere un po’ di vantaggio dai tuoi video esistenti.