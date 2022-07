Il volantino che propone Bennet in questo periodo rappresenta il giusto compromesso su cui gli utenti possono fare affidamento, sempre nell’ottica di riuscire a godere il massimo con il minimo sforzo.

La campagna promozionale è pronta per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, anche se è bene sapere che gli acquisti devono necessariamente essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Bennet: le nuove offerte e tutti gli sconti

Spendere poco da Bennet è possibile, anche nell’idea di acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni; stiamo parlando di Apple iPhone 12, un prodotto divenuto con il tempo relativamente economico, il cui prezzo attuale si aggira sui 699 euro, per la variante che prevede una memoria interna di 128GB.

Sempre restando nel mondo della telefonia mobile, ma virando verso Android, e più economici, ecco arrivare soluzioni del calibro di Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9AT o anche Galaxy A12, tutti prodotti acquistabili con un esborso finale non superiore ai 200 euro, una spesa relativamente ridotta per prodotti complessivamente accettabili in termini di prestazioni e di specifiche tecniche effettivamente offerte.

Gli acquisti, come sempre, ricordiamo dovranno essere completati solamente in negozio; le condizioni di vendita sono pressoché invariate, riguardano la garanzia di 24 mesi, che copre ogni singolo difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali, oltre a questo è prevista la variante no brand, che porta quindi gli aggiornamenti di sistema molto più tempestivi.