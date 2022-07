La vita degli appassionati di sport è diventata molto più complicata che in passato. Con gli eventi suddivisi tra varie piattaforme, diventa difficile capire dove e quando seguire una partita di Serie A. Il team di JustWatch sta provando a mettere ordine nel caotico mondo dello sport.

Infatti, spesso ci si ritrova a pochi minuti dal calcio di inizio a vagare tra i canali di Sky per poi scoprire che la partita è su DAZN. Per fortuna, la risposta a questo problema è facile ed è proprio JustWatch Sports.

Il servizio permette di tracciare con facilità i vari appuntamenti sportivi per farsi trovare sempre preparati e non perderseli. Infatti, la piattaforma è pensata per navigare tra tutti i servizi di streaming attivi nel paese ed indicare con facilità dove guardare il match.

JustWatch Sports è il nuovo servizio che permette di tenere traccia di tutte le partite di calcio dei principali campionati Europei e sapere sempre dove vederle

Al momento attuale, JustWatch Sports permette di tenere traccia del calcio e della Formula 1. Entrando più nello specifico, i campionati presenti sono la Serie A, Bundesliga (Germania), Premier League (Inghilterra), Ligue 1 (Francia) e LaLiga (Spagna).

Per provare il servizio, è possibile collegarsi alla pagina ufficiale di JustWatch Sports. Effettuando la registrazione, è possibile impostare le proprie preferenze e ritrovare con facilità il proprio team, il torneo, i giocatori o le ricerche preferite. Gli utenti potranno anche ricevere una notifica prima dell’inizio della partita e avere accesso agli highlights.

Attraverso il servizio dedicato allo sport, l’offerta di catalogazione di JustWatch diventa sempre più completa. La piattaforma, infetti, già permette di trovare con facilità film e serie TV e nuovi sporti arriveranno nel corso dell’anno.