Cosa c’è di così magico nel collezionismo? Anche oggetti che sembrano apparentemente da buttare acquisiscono un valore altissimo. Uno di questi oggetti sono senza ombra di dubbio le SIM Top Number, ossia delle SIM telefoniche che arrivano a valere delle cifre davvero esorbitanti.

Ciò accade per una serie di motivi, ma il tutto gira intorno al numero collegato a quella scheda telefonica che, rispetto alle altre, pare essere decisamente più particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

SIM Top Number: ecco quali devi acquistare se sei appassionato/a

Come detto anche prima, quello che rende le SIM speciali (per questo definite Top Number) è la loro sequenza numerica. Infatti, se ad essa collegato c’è un numero di 6 cifre, e quindi non di 7 come consuetudine, questa SIM verrà giudicata come molto rara.

Ovviamente, è facile intuire che anche altre schede che hanno una sequenza numerica speciale sono oggetto di forti aste da parte dei collezionisti più accaniti. Infatti, se andiamo sui più noti siti di aste online, possiamo vedere SIM rare vendute anche a cifre come 1.500-3.000 euro.

Un’altra caratteristica che rende praticamente uniche le SIM in questione sono delle sequenze numeriche molto semplici da ricordare. Ad esempio, se ci troviamo davanti un numero come 335 X47 46Y, non faremo fatica a ricordarlo immediatamente.

Di conseguenza, il nostro consiglio è che se siete appassionati di collezionismo potreste buttarvi in questo mondo pieno di novità ed emozioni. Inoltre, ci sono tanti oggetti che non avreste mai immaginato che fossero rari ma che invece lo sono e che arrivano a costare anche parecchio.