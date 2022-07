Alcune monete sono talmente rare da valere fortune mai viste prima. A gran sorpresa, infatti, c’è una moneta praticamente non considerata da nessuno ma che può valere una cifra assurda.

Ma da cosa dipende la rarità di un esemplare simile? Uno dei motivi è la difformità di stampa rispetto alle sue caratteristiche originali. Questo fenomeno è anche chiamato “errore di conio” e consiste in un errore più o meno grave in fase di lavorazione della moneta. Questo centesimo, però, anche se non è molto famoso, non è l’unico che potrebbe valere un’autentica fortuna.

Monete rare: la moneta da 1 centesimo che arriva a cifre da capogiro

È possibile che una moneta che vale 1 solo centesimo può arrivare a valere una cifra così esorbitante? A quanto pare sì e si tratta del centesimo italiano che riporta al dritto il Castel del Monte pugliese.

Ciò che ha reso incredibilmente famosa questa moneta è la raffigurazione della Mole Antonelliana torinese che dovrebbe essere in realtà raffigurata sui 2 centesimi di euro. Quindi, in questo caso, è possibile parlare di un “grave” errore di conio.

Ma non finisce qui: su una nota piattaforma di vendita online è apparso anche un nuovo centesimo coniato in Germania nel 2022. In confronto al centesimo italiano, questo esemplare è decisamente più riconoscibile perché è stato stampato su un metallo dorato.

Quindi, la sua caratteristica principale è proprio questa; per cui, il suo prezzo è salito moltissimo. Il venditore, infatti, ha deciso di mettere per sbaglio la moneta in vendita a 25.000 euro e, nonostante ciò, è riuscito agevolmente a venderla.