Sebbene Google stia lavorando per eliminare completamente le password, ciò non implica che l’azienda sia pronta a rinunciare agli sforzi per migliorare la sicurezza delle password per miliardi di utenti. Sembra che Google stia lavorando a una nuova funzione di sicurezza di Chrome che ti avviserà se la password che hai appena creato è debole.

Secondo questa voce di Chromium Gerrit scoperta da Informazioni sui Chromebook, sembra essere in lavorazione un nuovo indicatore di sicurezza della password per Google Chrome. Come suggerisce il nome, la funzione ti avviserà di eventuali password deboli che hai creato durante la creazione di un nuovo account online o semplicemente aggiornando uno esistente.

Google Chrome migliorerà le tue password

La funzionalità utilizzerà probabilmente segnali visivi per determinare se una password è forte o debole. Ciò significa che molto probabilmente vedrai una barra verde se la tua nuova password è forte e una barra rossa se è debole, il che è paragonabile a quello che molti dei migliori gestori di password hanno offerto per molto tempo.

È strano che un browser utilizzato da miliardi di utenti non abbia un indicatore di sicurezza della password da anni, soprattutto perché concorrenti come 1Password e Dashlane lo hanno già. Questo non vuol dire che il Password Manager di Google sia incurante della sicurezza. In effetti, il servizio verifica già la presenza di password compromesse o deboli e ti avvisa di quelle che devono essere aggiornate.

L’indicatore di sicurezza della password atteso da tempo di Chrome, d’altra parte, arriva troppo tardi, in un momento in cui Google si prepara a offrire supporto per l’accesso senza password ad Android e Chrome nel prossimo anno. Per il momento, è ancora un’ottima aggiunta a Chrome. Non è ancora disponibile per tutti, ma dovresti essere in grado di abilitarlo in una build futura una volta rilasciata la fonte della funzionalità.