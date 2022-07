Oltre allo splendido telefono resistente V20, Doogee ha lanciato in questi giorni anche l’S98, ed una splendida versione Pro, in grado di stabilire nuovi record nelle rispettive categorie, come mostrato negli ultimi report.

Doogee ha in programma di terminare luglio con un massiccio lancio di prodotti. L’elenco dei prodotti comprende la X97 Series, lo smartwatch D11, smartwatch D09, S89 Pro e serie S61. Tutti saranno disponibile su AliExpress con sconti decisamente interessanti.

Il modello più importante dell’elenco è il rugged phone S89 Pro. Questi si distingue con un’enorme batteria da 12000 mAh e verrà fornito in bundle con un caricatore che supporta la ricarica rapida a 65 W.

Una fotocamera a forma di robot con occhi che emettono luce RGB è la caratteristica più interessante, i modelli di luce, la velocità e il colore possono essere tutti preimpostati per adattarsi alle tue preferenze ed esigenze personali. I colori possono anche essere assegnati ad avvisi, telefonate in arrivo e comandi vocali. Tuttavia, sincronizzare gli effetti con la musica è ciò che rende queste funzionalità davvero unica. Anche nella quiete del tuo

casa tua, puoi goderti una piccola discoteca.

Con le sue certificazioni IP68 e IP69K, l’S89 Pro è pronto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente umido. Può resistere a schizzi d’acqua o una completa immersione. È resistente alle cadute ed in grado di operare in un’ampia gamma di situazioni estreme, grazie al superamento degli standard militari MIL-STD-810H. Quando si tratta di prestazioni, il chipset MediaTek P90 alimenta il processore del telefono, con una configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che può essere espansa a 512 GB con un microSD.

Tre fotocamere sono alloggiate in un dosso della fotocamera a forma di robot dei cartoni animati: un sensore principale Sony da 64 MP, una fotocamera per la visione notturna da 20 MP e una fotocamera grandangolare da 8 MP. La fotocamera viene fornita con una pletora di opzioni fotografiche per ottimizzare e scattare le foto migliori.

Sulla parte anteriore, un display LCD FHD+ da 6,3 pollici occupa gran parte dello spazio con un foro ritagliato per ospitare la fotocamera selfie da 16 MP. Il dispositivo viene fornito con il sistema operativo Android 12 preinstallato. NFC, supporto frequenza globale (quindi perfettamente compatibile con l’Italia) e pulsanti personalizzati completano l’elenco delle opzioni disponibili.

Il periodo di lancio di S89 Pro va dal 25 luglio al 29 luglio su AliExpress e Doogeemall.

Il prezzo della prima mondiale sarà di $ 269, ma pochissimi fortunati primi acquirenti possono ottenere uno sconto di $ 30 per ridurre ulteriormente il prezzo a $ 239. Dopo il 29 luglio, tornerà al suo prezzo originale di $ 319.

Doogee S61 Series

Oltre all’S89 Pro, Doogee prevede di lanciare anche la serie S61. La serie S61 è un gruppo di telefoni rugged entry-level che include una variante vanilla e un modello Pro.

Ciò che rende unica la serie S61 è un design che consente di rimuovere la back cover e sostituirla a piacimento. Le versioni disponibili sono quattro: fibra di carbonio, legno, trasparente o plastica classica. Sebbene questo sia un dispositivo entry-level, viene fornito con alcune fantastiche funzionalità, se interessato puoi collegarti al sito ufficiale.

L’S61 sarà lanciato anche su AliExpress e Doogeemall dal 25 al 29 luglio a un prezzo di partenza di $ 109 per un periodo di tempo limitato.