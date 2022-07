Alcuni ricercatori a Wuhan, in Cina, hanno inventato un laser ad alta potenza che “brucia” essenzialmente l’aria, come se fosse in grado di “graffiarla” creando svariate pattern. Si possono ottenere veri e propri disegni sospesi in aria che possiamo vedere e anche toccare.

Il team di Wuhan ha presentato il nuovo laser disegnando in aria i caratteri cinesi, che diventano visibili da qualsiasi angolazione e possono essere toccati fisicamente. Il laser funziona rimuovendo gli elettroni dalle molecole d’aria utilizzando impulsi laser e trasformandoli in luce. I ricercatori sperano che la tecnologia può essere implementata per vari casi d’uso, dall’imaging cerebrale all’informatica quantistica.

“Con il nuovo dispositivo, possiamo disegnare in aria senza usare carta e inchiostro“, dichiara Cao Xiangdong, scienziato presso l’Hongtuo Laboratory of Ultra-Fast Laser. “Il laser ottenuto è il risultato di oltre un decennio di ricerche.” I display sono creati utilizzando impulsi che durano solo pochi femtosecondi, che equivale a un quadrilionesimo, o un milionesimo di miliardesimo, di secondo, ma richiedono un milione di megawatt di potenza. Per trasformare l’aria in luce, la densità di energia richiesta è di circa un trilione di watt per centimetro quadrato.

Il presidente Xi ha descritto lo sviluppo di tali tecnologie come una questione di “grande urgenza”, sottolineando la necessità di autosufficienza scientifica e tecnologica del Paese. La Cina intende realizzare dispositivi simili sempre più all’avanguardia e adatti a qualsiasi campo, per facilitare lavoro di privati e aziende, oltre che lo sviluppo del Paese di per sé.