Il remake della serie britannica Mentiras arriverà su Netflix in tutto il mondo a novembre 2021. Pubblicato per la prima volta su ATRESplayer Premium nell’aprile 2020, tutti e sei gli episodi della prima stagione di Lies and Deceit sono arrivati ​​su Netflix il 15 novembre 2021.

La serie misteriosa spagnola basata sul libro di Harry e Jack Williams è stata pubblicata per la prima volta all’inizio della pandemia sul servizio premium SVOD spagnolo che a dicembre 2020 ha poco meno di 500.000 abbonati. È stato rilasciato sotto il nome di Mentiras ma si chiamerà Lies and Deceit su Netflix in tutto il mondo.

Curro Novallas è dietro la serie e funge da sceneggiatore e regista. Novallas non è estraneo a Netflix, avendo lavorato su Netflix’s High Seas (Alta Mar) ed è attualmente un duro lavoro come produttore esecutivo della miniserie TV Los Protegidos: El regreso, destinata ad Atresplayer Premium.

Una storia molto intrigante

La serie è guidata da Ángela Cremonte che interpreta Laura Munar che si sveglia una mattina e sospetta di essere stata drogata e violentata da un rispettato chirurgo (interpretato da Javier Rey). La serie ripercorre l’evento durante la causa legale in corso che l’insegnante di lettere porta contro di lui.

Dato che la serie cerca di raccontare entrambi i lati della storia, non riuscirai mai a capire chi dei due stia mentendo.

Nel cast della serie figurano anche Manuela Velasco (REC), Paco Tous (Money Heist), Clara Segura (The Sea Inside), Miquel Fernández (All I See Is You) ed Eva Llorach (Quién te cantará).

Le recensioni per la serie sono state generalmente buone con Bluper, una colonna di intrattenimento all’interno di un quotidiano spagnolo, che afferma che la serie è “da vedere” lodandone anche alcuni aspetti scenografici.