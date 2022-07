Quando Iliad ha presentato il suo servizio di connettività in fibra (FTTH), si è parlato della possibilità di raggiungere velocità maggiori a 5 Gbps in ​​download. Ma la verità è che molti utenti non si sono mai soffermati troppo sulla verifica di queste promesse.

Infatti, una volta raggiunto dal servizio FTTH a 1 Gbps, gli utenti hanno smesso di farsi domande. Ma quali sono gli operatori che offrono una velocità di connessione maggiore a 1Gbps?

ILIAD

Iliad afferma di essere in grado di fornire 5 Gbps in download a un singolo utente domestico, ma con una velocità di picco di 2,5 Gbps se viene utilizzata una delle connessioni ethernet integrate; gli altri due vanno a 1 Gbps. In Wi-Fi, invece, il sito parla di 500 Mbps, ma in realtà la soglia massima è relativa allo standard Wi-Fi 5. Per raggiungere i 2,5 Gbps bisognerebbe avere un laptop, desktop o un altro dispositivo con una scheda adeguata.

Sul mercato in questo momento è difficile ottenere un dispositivo del genere. L’altro dettaglio è che i download a 5 Gbps sono disponibili in tutte le aree dove Iliad si affida all’architettura Epon, mentre a Milano, Torino e Bologna con il Gpon la soglia è di 1 Gbps.

VODAFONE

Vodafone garantisce una velocità di download massima di 2,5 Gbps in tutte le città coperte dalla rete Open Fiber, comprese Milano, Torino, Bologna. Sottolineiamo che si tratta di un picco raggiungibile dal singolo cliente ma ricordiamo che lo standard tecnologico GPON utilizzato sulla rete Open Fiber prevede che la velocità (2,5 Gbps in download e 1,25 Gbps in upload) sia condivisa dagli utenti appartenenti allo stesso “albero”.

In verità Vodafone si limita ad affittare la fibra da Open Fiber e farla funzionare tramite le proprie apparecchiature.

Per questo motivo, Vodafone ha confermato di fornire automaticamente a tutti i clienti FTTH la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station che dispone di 4 porte LAN a 1 Gbps. Quindi per la connesione a 2,5 Gbps bisogna affidarsi alla tecnologia Wi-Fi che in teoria può gestire questa soglia, ma è difficile trovare uno smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo Wi-Fi 6 capace di tanto. La ragione? In linea di principio, al netto di tutte le variabili, va ricordato che la presenza della tecnologia sta condizionando 4 x 4 MIMO che utilizza quattro antenne per gestire i flussi di trasferimento dati.