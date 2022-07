La situazione in Italia dal punto di vista energetico sta diventando sempre più complicata. Inflazione e guerra in Ucraina stanno portando i costi delle bollette ad un inevitabile e smisurata crescita. Ci sono dei modi concreti per risolvere la problematica?

Una misura attesa da tanti è arrivata: il reddito energetico. C’è finalmente stata la conferma di una proposta effettuata nei mesi scorsi dal Movimento 5 stelle ma rimasta per lungo tempo in forse.

Il reddito energetico quindi si è finalmente concretizzato e le famiglie italiane potranno ottenere 8.500 euro per acquistare e per installare i pannelli solari nella propria abitazione. Com’è possibile usufruire del bonus?

Bonus pannelli solari da 8.500 euro: come ottenerlo subito

Sono molteplici i vantaggi di cui beneficiare in seguito ad una misura del genere. Questo è dovuto dal fatto che i costi totali delle bollette dell’energia elettrica avranno una drastica riduzione, fino addirittura ad azzerarsi per sempre.

L’agevolazione è certamente una misura da prendere in larga considerazione. Dopo varie discussioni, è finalmente partita ufficialmente nella Regione Puglia. Anche se, comunque, tutte le altre Regioni italiane hanno il desiderio di poterne usufruire presto.

Come si ottiene il reddito energetico? Avere un Isee che non superi i 20.000 è fondamentale. Per coloro che abitano in Puglia, sarà necessario recarsi sul sito ufficiale della Regione e controllare se si hanno i requisiti necessari.

Dopo aver fatto questa verifica, scaricate la relativa modulistica, compilatela e il gioco è fatto. I meccanismi di erogazione dovrebbero essere uguali per tutti, ma non è escluso che le altre Regioni andranno ad erogare delle agevolazioni addirittura più generose.