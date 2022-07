Per anni la gente ha creduto che collegare lo smartphone durante la notte avrebbe danneggiato la batteria del telefono. Sebbene molte persone lo facciano comunque, altri avvertono che caricare un telefono già completamente carico consumerà la capacità della batteria.

Ma queste paure potrebbero aver avuto senso con le batterie di anni fa, oggi sono esagerate.

“Avere il telefono collegato di notte non riduce la batteria“, afferma Kyle Wiens, il capo di iFixit. “Riguarda il conteggio dei cicli: conta come usi effettivamente la batteria e quanto lavoro stai facendo fare alla batteria”.

Il conteggio dei cicli è il numero di ricariche complete che uno smartphone può gestire prima che la sua batteria si deteriori in modo significativo. Ad esempio, se scarichi la batteria di un telefono a metà, ricarica quella capacità semivuota, che richiede mezzo ciclo.

Non cambia nulla

Wiens afferma che la tipica batteria dello smartphone possiede circa 400 cicli di carica, il che dovrebbe aiutare il dispositivo a durare almeno un anno e mezzo. Non è raro che alcuni durino oltre. Ciò significa che molte persone mantengono comunque i propri dispositivi.

Ma lasciare il telefono nel caricabatterie durante la notte, anche quando è completamente carico, non cambierà molto la frequenza con cui la batteria esegue i cicli.

“In termini di graduale erosione della durata della batteria, ciò che deve essere compreso è che le batterie dei telefoni sono costantemente in uno stato di decadimento“, afferma un rappresentante del produttore di accessori per batterie e caricabatterie Anker. “Dormire con un telefono in carica durante la notte non farà alcuna differenza.”

Questo perché gli smartphone moderni sono progettati per evitare di assorbire più corrente di quella necessaria per caricarli completamente. In altre parole, sanno quando prendersela comoda.