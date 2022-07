Per la prima volta in assoluto, al Museo Ferrari non saranno presenti solo le vetture che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante ma anche un treno. Si tratta di un Frecciarossa 1000 di Trenitalia, nuovo sponsor del team racing.

Infatti, Scuderia Ferrari e Trenitalia hanno annunciato l’inizio di una collaborazione che porterà il logo di Frecciarossa sulle monoposto di Maranello. Le vetture esibiranno il nuovo logo a partire dal Gran Premio di Francia che si disputerà dal 22 al 24 luglio.

Ma non è la prima volta che il logo Frecciarossa è apparso sulle monoposto di Scuderia Ferrari. Un primo assaggio si è avuto durante il Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia Romagna oltre che nel Gran Premio di Spagna. Il prossimo appuntamento è previsto in occasione del Gran Premio d’Italia che si disputerà all’Autodromo di Monza il 9-11 settembre.

I motivi che hanno portato Scuderia Ferrari e Frecciarossa ad intraprendere questa collaborazione è la condivisione degli ideali. Entrambi i brand puntano all’eccellenza, alla velocità e ad alti standard ingegneristici. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare, è la condivisione del colore rosso, presente sia sui treni ad alta velocità che sulle monoposto più vincenti della storia della Formula 1.

A celebrare l’avvio di questa collaborazione erano presenti Pietro Diamantini, Business Director di Alta Velocita di Trenitalia e Laurent Mekies, Racing Director di Scuderia Ferrari. Nella veste di Official Partner di Scuderia Ferrari, il Gruppo FS vuole confermarsi un volano per la ripartenza del Paese. Il Gruppo mostra il proprio sostegno a settori quali lo sport, la cultura, lo spettacolo e il turismo, facilitando la mobilità e collegando il paese da nord a sud.