Che prezzi bassi vi attendono in questi giorni da Expert, la campagna promozionale rappresenta una delle migliori soluzioni su cui è possibile fare affidamento, nell’idea comunque di spendere sempre meno.

Ad estendere l’accessibilità troviamo anche la presenza dei medesimi sconti sul sito ufficiale, mezzo ideale per spendere poco, ma allo stesso tempo aspetto importante da tenere in considerazione, poiché richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (a prescindere dal livello raggiunto).

Expert: questi sono gli sconti che tutti vogliono

La spesa da Expert è davvero ridotta ai minimi termini, anche nel momento in cui decidete di acquistare uno smartphone che potremmo definire un top di gamma a tutti gli effetti. Stiamo parlando, ad esempio, dell’ottimo Galaxy S22 di Samsung, best buy assoluto di questo 2022, finalmente disponibile a “soli” 699 euro. Sempre restando nelle medesime fasce di prezzo, non bisogna nemmeno trascurare la presenza di Galaxy Z Flip3, disponibile a 599 euro, oppure anche Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non supera i 449 euro. Volgendo invece la propria attenzione verso il mondo Apple, da non trascurare la presenza di iPhone 11, disponibile all’acquisto a soli 549 euro.

Gli utenti che invece sono disposti a spendere cifre decisamente più ridotte, potranno affidarsi a Oppo A96, Galaxy A53, Motorola Moto E52, TCL 30T, Redmi 9C o Realme R8, tutti disponibili a meno di 400 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Expert, scopritelo sul sito ufficiale.