L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al mese di settembre 2022 la propria offerta denominata Creami Extra WOW 150 GB.

Questa offerta può essere attivata sia in ufficio postale che tramite il sito ufficiale dell’operatore, in quest’ultimo caso con possibilità di acquistare direttamente online o tramite ricontatto telefonico. Scopriamo insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga Creami WOW 150 GB

Con questa iniziativa, l’operatore richiede comunque 20 euro iniziali, ma in questo caso il cliente ottiene 20 euro di credito. In questo modo, il costo della SIM diventa sostanzialmente gratuito, permettendo di sostenere soltanto il prezzo del traffico telefonico. Il bundle comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Se il cliente supera questi credit durante il mese, la navigazione in internet viene bloccata in automatico. In questo caso è possibile continuare a navigare attivando l’opzione Giga Extra, che al costo di 1,99 euro permette di ottenere 1 Giga di traffico dati aggiuntivo.

Con questa offerta sono previsti anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Inoltre, come prevede la normativa in vigore, l’offerta prevede anche il servizio hotspot. Per scoprire tutte le altre offerte o per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.