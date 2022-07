Il 2 Settembre su Amazon Prime Video potremo assistere all’esordio della nuovissima serie TV dedicata al famosissimo romanzo di Tolkien, il Signore degli Anelli, nel dettaglio parliamo di un contenuto prequel intitolato “Gli Anelli del Potere”, ambientato prima dei fatti della trilogia cinematografica e che ci andrà a dare forma ai fatti che hanno portato alla circolazione dei famosi anelli del potere, cinque agli elfi, sette ai nani e nove agli uomini, sottomessi poi dall’unico creato dall’oscuro signore Sauron nelle fiamme del monte Fato.

Dal momento che non manca ormai troppo tempo all’arrivo del contenuto su Prime Video, Amazon ha deciso di generare un po’ di hype estivo giusto per alzare la temperatura più di quanto non stia facendo l’estate, ha infatti rilasciato il main trailer del contenuto sui suoi canali ufficiali, vediamo insieme di cosa si tratta.

Semplicemente maestoso

Il trailer non lascia spazio a equivoci, è Il Signore degli Anelli in tutto e per tutto, scenari, epicità, ambientazioni, razze della terra di mezzo, c’è tanto contenuto e tutto perfettamente in tema senza nessun uscita dalla traccia da seguire, ovviamente all’interno vengono mostrate sequenze che lasciano capire a cosa si va incontro, l’arrivo del meteorite che porta Sauron nella terra di mezzo, che in tal periodo ha un alias diverso di nome e di corporatura, tanto da non sembrare, almeno all’inizio l’ardente oscuro signore.

Per il resto ci vengono mostrati gli elfi con Galadriel ed Elrond in primo piano, gli uomini con Isildur ed i nani, insieme ai neonati hobbit che muovono i primi passi nella terra di mezzo.