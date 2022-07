WhatsApp negli ultimi tempi ci sta letteralmente dando dentro a suon di aggiornamenti della propria piattaforma di messaggistica, ad ogni livello, sia la versione per smartphone che la versione web stanno infatti ricevendo tantissime upgrades di vario genere, da quelli legati alla semplice usabilità che migliora di volta in volta, a quelli legati alle funzionalità che ogni giorno si fregiano di features aggiuntive.

Una feature che effettivamente non era stata toccata dopo la sua introduzione è quella legata agli stati, introdotti anni orsono e mai più ritoccato da allora, però la situazione sta presto cambiando, infatti stando agli ultimi dettagli analizzati dai ragazzi di WABetaInfo, anche gli stati stanno per ricevere una piccola rivoluzione, si tratta dell’introduzione degli stati vocali.

Ora anche le note vocali come stati

Come potete notare dall’immagine estrapolata dai ragazzi di WABetaInfo, presto nella sezione dedicata agli stati apparirà un nuovo pulsante che è un chiaro riferimento agli audio, dunque presto uno stato oltre che immagini, video, GIF potranno essere anche degli audio vocali appositamente registrati.

Ancora sono pochi i dettagli in merito questa nuova funzionalità, infatti bisogna capire se consentirà solo di registrare spezzoni audio in diretta per poi caricarli, un po’ come succede per le note vocali, o se permetterà di caricare tracce audio anche dal proprio dispositivo, ovviamente includendo un limite di dimensioni massimo o di durata, o se come succede su Instagram, consentirà di selezionare 15 secondi all’interno del brano selezionato.

Non rimane che attendere la messa in circolazione ufficiale della nuova funzionalità per capirci qualcosa in più.