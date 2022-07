Apple è nelle fasi finali della preparazione per il debutto della serie iPhone 14. Con il lancio previsto per settembre, l’azienda è presumibilmente pronta per iniziare la produzione in serie dei nuovi modelli. Quest’anno sarà significativo poiché Apple sta aggiornando ancora una volta la formazione con l’arrivo della nuova serie di iPhone 14. La società rilascerà una nuova varietà con il marchio iPhone 14 Max, che sostituirà la versione minuscola e includerà un display da 6,7 ​​pollici, simile alla serie Pro Max.

Tuttavia, quest’anno ci sarà un cambiamento significativo. L’iPhone 14 e 14 Max includerà quasi sicuramente un Apple A15 Bionic ridisegnato, mentre il 15 Pro e il Pro Max presenteranno il nuovo Apple A16 Bionic. Si dice anche che l’esclusivo design del foro sia esclusivo dei modelli Pro.

iPhone 15 verrà presentato nel 2023

Secondo una recente affermazione, Apple continuerà a dividere la gamma di iPhone all’interno della serie iPhone 15. Dopo anni di riflessione, l’azienda introdurrà una lente periscopio. Sarà, tuttavia, limitato al più costoso iPhone 15 Pro Max. Di conseguenza, altri smartphone di questa serie continueranno a non avere capacità di zoom periscopio.

Secondo l’analista Ming-Chio Kuo, l’iPhone 15 Pro Max sarà il primo iPhone a includere un periscopio. Secondo l’analista, il design del periscopio di Apple avrà un ingrandimento di 6 x. Sarà dotato di un sensore da 12 MP 1/3′′ e stabilizzazione del sensore di spostamento. Precedenti speculazioni dichiaravano un ingrandimento di 5 x; tuttavia, il numero esatto deve ancora essere determinato; dopotutto, il dispositivo è ancora a diversi mesi di distanza. In ogni caso, il presunto zoom è il doppio di quello dell’iPhone 13 Pro Max.