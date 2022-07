TikTok, una popolare piattaforma cinese di video brevi, è stata al centro di numerosi scandali del settore. Secondo le fonti, TikTok ha ora deciso di posticipare un aggiornamento che avrebbe dovuto essere pubblicato domani. A causa della controversia sull’aggiornamento, l’azienda cesserà la pubblicità “personalizzata” in Europa. In Europa si discute sulle politiche sulla privacy. Ciò significa che per ricevere pubblicità su misura, i consumatori non devono più accettare di essere monitorati.

La principale agenzia per la protezione dei dati dell’UE sta esaminando se le revisioni siano conformi alle normative dell’UE sulla protezione dei dati. TikTok ha ricevuto un avviso ufficiale dall’agenzia italiana per la protezione dei dati mercoledì. Il passaggio pianificato dalla richiesta del permesso agli utenti di trasmettere pubblicità “su misura” alla rivendicazione di un “legittimo interesse” violerebbe la direttiva sulla privacy elettronica del paese, secondo l’organismo di vigilanza italiano. Secondo il watchdog, viola anche il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR).

TikTok non pubblicherà più l’aggiornamento programmato

Per essere una base giuridica valida per il trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell’UE, il responsabile del trattamento deve prima completare una serie di test per determinare se il trattamento ha uno scopo legittimo. Inoltre, deve tener conto dei diritti e delle libertà delle persone a cui le informazioni saranno collegate. Di conseguenza, TikTok dovrà affrontare una sfida significativa nell’utilizzo di interessi legittimi per gestire la pubblicità.

La probabile violazione degli standard dei dati dell’UE da parte di TikTok è stata segnalata alla Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) dalle autorità di regolamentazione italiane. TikTok ha ora deciso di sospendere l’adeguamento mentre il DPC indaga.

Separatamente, gli esperti di privacy criticano l’uso della pubblicità da parte di TikTok. TikTok, d’altra parte, continua a difendere il suo programma pubblicitario, affermando che “riteniamo che la pubblicità personalizzata offra la migliore esperienza in-app per la nostra comunità”.