Uno dei cibi preferiti dalle persone durante il periodo estivo è senza ombra di dubbio il gelato. Tuttavia, dopo i ritiri di molteplici prodotti dal mercato, di cui molti a marchio Kinder, ecco che arrivano i ritiri anche per gelati e snack dolci.

Secondo recenti indiscrezioni, i gelati di un noto marchio andrebbero a causare emicranie, convulsioni e addirittura dei danni ai polmoni. Inoltre, nei vari ritiri sono coinvolti anche altri importanti marchi internazionali. Scopriamo di seguito ai danni di quale azienda è stato effettuato l’ultimo ritiro.

Nelle scorse settimane, la catena alimentare gestita da Cadoro-Eurofood ha individuato e confiscato il lotto codice EAN 3415581101935 con scadenza il 16/02/2023 del gelato alla vaniglia del noto marchio Haegen-Dasz. Pare che all’interno dell’estratto alla vaniglia ci fosse la presenza di ossido di etilene. Non è l’unico allarme dovuto a questo gas, tant’è che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Quest’ultima evento, che riguarda il gelato alla vaniglia venduto nella catena di supermercati, è solamente l’ultimo ritiro con rimborso. Prima di ciò, la stessa sorte era toccata a snack e gelati a marchio Twix, Bounty e M&M’s, tutti prodotti da Mars e presenti in particolare nel mercato francese.

Ma a cosa è dovuto questo ritiro d’emergenza? L’etilene, gas utilizzato per la sterilizzazione degli suscettibili di degrado di fronte agli sbalzi termici, se viene ingerito in quantità eccessive, può portare a emicrania, convulsioni, colpi apoplettici e, solamente nel caso di consumo prolungato in dose alta, anche al coma.