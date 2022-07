Comet raccoglie una nuova campagna promozionale con la quale gli utenti italiani possono confrontarsi, nell’ottica comunque di avere il massimo rapporto qualità/prezzo possibile.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto di buono stavamo aspettando, data la presenza di cifre decisamente ridotte rispetto al passato, anche rispetto ai listini del periodo. Tutti gli sconti sono da considerarsi validi in ogni negozio in Italia, ma sarà anche possibile ricevere gratis la garanzia di 24 mesi, oppure vederseli consegnare a costo zero, dopo averli acquistati sul sito ufficiale (ed aver speso più di 49 euro).

Comet, che sorpresa questi sconti

Il prodotto più interessante di tutta la selezione degli sconti, è senza ombra di dubbio l’ottimo Apple iPhone 13, un terminale indubbiamente in vendita a soli 769 euro, in confronto ad un prezzo di listino ben più alto, nella sua variante che prevede 128GB di memoria interna.

Discorso simile, ma con sistema operativo differente, per quanto riguarda l’ottimo, e recente, Realme GT 2 Pro, attualmente in vendita a 799 euro. Non mancano poi soluzioni decisamente più economiche, come Redmi Note 10 Pro, Realme 9 Pro+, Redmi 10, Redmi Note 11 Pro e similari. Tutti gli sconti, come anticipato del resto, sono da considerarsi attivi anche online sul sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che i prodotti elencati sono interamente distribuiti nella variante no brand, che prevede quindi aggiornamenti più tempestivi in confronto all’operatore telefonico.

Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta in negozio, correte subito sul sito ufficiale a questo link.