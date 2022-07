La spesa è ridottissima da Comet, grazie al nuovo volantino infatti tutti gli utenti possono davvero pensare di spendere cifre molto più ridotte del listino originario, a prescindere dalla provenienza territoriale.

In netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, la corrente campagna promozionale è da ritenersi valida ed attiva praticamente ovunque in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite di 49 euro.

Comet: offerte da primato con questi sconti speciali

Che occasioni vi aspettano in questi giorni da Comet, con la nuovissima campagna promozionale, infatti, gli utenti si sentono assolutamente liberi di iniziare a spendere poco o niente, anche sull’acquisto ad esempio di un Apple iPhone 13 di ultima generazione. Il prodotto in questione viene proposto alla modica cifra di soli 769 euro, considerata la variante con 128GB di memoria interna.

Per coloro che invece amano ed anelano un dispositivo con sistema operativo Android, la scelta potrà ricadere su Realme GT 2 Pro, fresco di commercializzazione con il prezzo finale di 799 euro, passando comunque anche per Realme 9 Pro+, disponibile a 399 euro, oppure i più economici membri della famiglia Redmi, quali sono Redmi Note 10 pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 11 Pro e Redmi 10. Tutti gli sconti del volantino li trovate nel dettaglio a questo indirizzo.