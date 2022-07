Ci sono state voci insistenti sul fatto che Apple alla fine convertirà la sua serie di tablet iPad per utilizzare i display OLED. E ora, secondo una nuova affermazione, secondo quanto riferito, l’azienda è al lavoro per sviluppare prototipi di iPad Pro che utilizzano pannelli OLED anziché LCD.

Voci precedenti avevano suggerito che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino avrebbe ottenuto schermi OLED per iPad da LG e Samsung. Gli ordini sarebbero stati effettuati per le versioni di iPad Pro con display da 11 pollici e 12,9 pollici, entrambi previsti per il rilascio nel 2024. Secondo un rapporto pubblicato da ETNews, la società che produce iPhone intende produrre build finali di prototipi di iPad Pro che utilizzano pannelli OLED acquisiti da “grandi partner di visualizzazione nazionali”. Per dirla in altro modo, i marchi LG e Samsung, entrambi con sede in Corea del Sud, saranno probabilmente quelli che forniranno i display.

Apple si sta preparando per i prossimi display di iPad Pro

Inoltre, la ricerca ha affermato che Samsung e LG dovrebbero effettuare alcuni investimenti in nuovi impianti di produzione di pannelli OLED di piccole e medie dimensioni come risultato diretto dell’utilizzo dei pannelli OLED per l’iPad. Si prevede che la prossima generazione di tablet avrà un design più sottile e leggero, oltre a una maggiore qualità dell’immagine. Poiché vengono utilizzati pannelli OLED, Apple utilizzerà per la prima volta il metodo di incisione a secco sulla produzione di iPad. Questo è uno sviluppo importante.

Per dirla in modo più semplice, questa tecnologia viene utilizzata per eliminare i pezzi indesiderati da un’apparecchiatura elettronica impiegando la tecnologia chimica. Pertanto, quando viene applicato sul display, fa sì che il pannello diventi più leggero e sottile. Poiché gli iPhone recenti sono costruiti con pannelli OLED, che sono più leggeri e sottili dei pannelli LCD, l’azienda non ha utilizzato questa tecnologia nei recenti modelli di iPhone. L’implementazione di questa tecnologia contribuisce anche ad un aumento dei costi di produzione, che, a sua volta, si traduce in un aumento del prezzo di vendita dell’articolo.