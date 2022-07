Sentiamo storie sull’Apple Watch 8 Rugged Edition da un po’ di tempo ormai. Questo è un nuovo spin-off di alto livello dell’Apple Watch 8 in arrivo ed è pensato per essere costruito per attività che richiedono un alto livello di resistenza fisica. Ora, alcune deliziose informazioni sul nuovo smartwatch sono trapelate online da una fonte affidabile e ci hanno abbastanza interessati.

Mark Gurman, un nome probabilmente noto ai fan della tecnologia per il suo track record sulle perdite di prodotti Apple, è la persona responsabile della divulgazione di queste informazioni. Ha pubblicato molte informazioni sull’ultimo cambiamento di Apple Watch nella sua newsletter settimanale, Power On.

Apple Watch, in arrivo tre nuove versioni

Sembrerebbe che questo wearable, che competerà con Garmin, vanti una serie di capacità intriganti. La maggior parte di queste caratteristiche riguarderà l’escursionismo e il nuoto e sono progettate per attrarre le persone a cui piace camminare per lunghe distanze o nuotare in condizioni difficili.

Inoltre, si dice che il design sia un importante punto di forza, caratterizzato da uno schermo resistente alla frantumazione e un guscio in metallo premium (probabilmente in titanio, secondo Gurman). Inoltre, si dice che anche la durata della batteria sia stata migliorata, presumibilmente rispetto al Watch 7, anche se questo non è del tutto chiaro.

Sorprendentemente, Gurman crede che l’Apple Watch 8 Rugged Edition (o Watch Extreme, Max, Explorer o Pro – ci sono molti nomi diffusi dai leaker e Gurman li cita tutti) sarà disponibile solo in una versione abilitata per i cellulari, bypassando la versione più economica della connessione solo Bluetooth in cui sono disponibili gli Apple Watch standard.

Gurman menziona anche qualcosa che lui e altri leaker hanno menzionato una moltitudine di volte: questo indossabile Rugged arriverà anche con un Watch 8 standard e l’Apple Watch SE 2, anche se sicuramente suonano come modelli meno interessanti.v