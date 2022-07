Unieuro fa sognare i consumatori con una campagna promozionale davvero incredibile, la perfetta soluzione che permette a tutti di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, acquistando praticamente ciò che si vuole.

La soluzione che troverete raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile solamente nei negozi fisici, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono scontati, con prezzi che comprendono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché la variante no brand per la telefonia mobile.

Unieuro: offerte ottime per tutti i gusti

Da Unieuro arriva un mare di sconti a Tasso Zero (pagamento in 10 mesi con TAN e TAEG allo 0%), con validità fissata fino al 21 luglio 2022 (incluso). In prima pagina arriva la prima chicca, la possibilità di mettere le mani su un incredibile Galaxy S22, pagandolo solamente 769 euro, un prezzo decisamente più basso del normale.

L’attenzione si sposta poi verso un quantitativo di modelli assolutamente elevato, come tutti gli iPhone in vendita a 1229 euro per il 13 Pro Max, 929 euro il solo iPhone 13, scendendo a 749 euro per il modello iPhone 12.

Le alternative sono legate agli smartphone con sistema operativo Android, rappresentati perfettamente da Xiaomi 12 Pro, disponibile a 899 euro, ma anche Galaxy A52s a 299 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Redmi Note 11 Pro+ a 399 euro, Redmi Note 11S a 249 euro, oppure Realme GT neo 3 a 699 euro, Oppo A54s a 179 euro, Oppo A96 a 249 euro e similari. Tutti gli sconti, se interessati, sono perfettamente visibili sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link.