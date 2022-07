I prezzi più bassi del volantino Unieuro possono davvero spingere gli utenti a spendere cifre decisamente ridotte rispetto al listino originario, il risparmio è assolutamente importante su un numero sempre crescente di prodotti, godendo difatti di qualità elevate per tutti.

La campagna promozionale convince con una nuovissima serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con prezzi economici e sconti assurdi, ma sopratutto l’occasione perfetta per accedere agli sconti anche tramite il sito ufficiale, che prevede la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro batte le offerte Prime Day con prezzi assurdi

Il Black friday di Unieuro si sta godendo un gran finale praticamente incredibile, gli utenti sono pronti a spendere cifre ridottissime su ogni acquisto. La campagna promozionale può assomigliare al cosiddetto Sconto IVA che spesso troviamo da Trony e similari, ma differisce per un particolare importante, le riduzioni corrispondono per l’esattezza al 22%, non al 18,03%.

In questo modo gli utenti che acquisteranno solamente i modelli contrassegnati, potranno godere a tutti gli effetti di uno sconto fisso ed immediato all’emissione dello scontrino stesso. In aggiunta, coloro che sceglieranno piccoli o grandi elettrodomestici, potranno allo stesso tempo godere di una riduzione pari addirittura al 44% del valore originario di listino.

La campagna promozionale, come anticipato del resto, risulta essere attiva sia in negozio che online, in questo modo avrete la più ampia possibilità di scelta.