Nel settore degli smartphone, e in particolare dei dispositivi Android, Samsung gioca da sempre un ruolo da protagonista con i suoi top di gamma. Parliamo ovviamente della famiglia Galaxy S, che dal prossimo anno si rinnoverà con i Galaxy S23.

I successori dei Galaxy S22 potranno però arrivare con una novità inedita, della quale si parla da tanto tempo. Stando a quanto riferito dall’autorevole Ming-Chi-Kuo potrebbero montare solamente il processore Snapdragon. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 potrebbe montare solo processore Snapdragon

Come appena anticipato, Samsung potrebbe affidarsi unicamente ad un processore Qualcomm Snapdragon per i suoi Galaxy S23. Questa sarebbe una novità di rilievo perché finora Samsung ha da sempre integrato processori Exynos a parte dei suoi top di gamma, come i modelli venduti in Europa, e processori Snapdragon di Qualcomm a quelli venduti in altri mercati, come quello statunitense e sudcoreano.

Questo finora non è mai accaduto, ma potrebbe avvenire davvero nel 2023 con i Galaxy S23. Già a partire da questo 2022 con i Galaxy S22, Samsung ha applicato un significativo cambio di direzione adottando in misura maggiore i processori Snapdragon rispetto agli Exynos. Si stima infatti che attualmente i processori Snapdragon sono su circa il 70% dei Galaxy S22 sul mercato.

Per i Galaxy S23 potrebbe arrivare il cambio definitivo, con Samsung pronta ad adottare lo Snapdragon 8 Gen 2 a livello globale, e dunque anche in Italia. La scelta sarebbe dovuta anche alle modeste performance del processore Exynos 2300 che Samsung avrebbe stimato rispetto al nuovo Snapdragon 8 Gen 2. Non ci resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.