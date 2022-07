OBSBOT ha introdotto sul mercato la sua nuova webcam Tiny 4K, con l’aumentare dei lavori da remoto è sempre più importante avere camere di qualità per le videochiamate.

OBSBOT Tiny 4K è una webcam con rilevamento automatico e tecnologia AI. È compatta, resistente e facile da montare. Inoltre, ha una funzione di messa a fuoco automatica che può seguire il vostro viso o un oggetto.

Caratteristiche tecniche e funzionalità:

Come lascia intuire il nome, OBSBOT tiny 4K è in grado di registrare video con una risoluzione massima di 4K a 30 FPS oppure si può registrare anche ad una risoluzione di 1080p a 60 FPS. Questa webcam è dotata di un sensore Sony da ½,8 pollici che vi consente di catturare immagini nitide e con una buona quantità di dettaglio, inoltre mantiene la risoluzione HD anche quando si usa lo zoom.

La Tiny 4k ha la funzionalità di tracciamento automatico del soggetto, grazie all’intelligenza artificiale di cui è dotata. Il gimbal a 2 assi della camera è in grado di seguire il soggetto in modo fluido e stabile e lo mantiene sempre al centro della scena. Ci sono due modalità in base alla scena:

Modalità movimento: anche muovendovi dinamicamente, OBSBOT Tiny 4K può aggiornarsi con voi mentre cattura tutto il vostro corpo.

anche muovendovi dinamicamente, OBSBOT Tiny 4K può aggiornarsi con voi mentre cattura tutto il vostro corpo. Modalità Headroom: lascia abbastanza spazio sopra la testa per una visione equilibrata e precisa.

Invece di premere pulsanti o regolare la fotocamera più volte, solo per essere sicuri di essere nell’immagine, potete usare le gesture per interagire con la webcam anche a distanza. Infatti, con alcuni gesti delle mani possiamo comandare le funzioni zoom in e zoom out oppure, agganciare o sbloccare il target.

La funzionalità HDR e Face AE (Face Auto-exposure), vi consentono di avere il viso illuminato anche se la camera si trova controluce o in ambienti poco luminosi. Questa feature di default è spenta, quindi dovete attivarla voi dalle impostazioni se ne avete bisogno.

Ci sono funzionalità anche per quanto riguarda la vostra privacy, infatti, inclinando il dispositivo verso il basso, entrerete nella Modalità Sleep. Ovvero, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di sospensione, un modo per mantenere la vostra privacy al sicuro.

Il montaggio e l’installazione della webcam è molto semplice, infatti grazie al magnete Plug&Play, potrete posizionare la Tiny 4K sul lato di qualsiasi schermo voi vogliate. Non c’è bisogno di app, software o drive. Basta collegare il cavo e potete usufruire già della webcam. l’esperienza video migliorata.

La OBSBOT Tiny 4K è stata presentata sul mercato ad un prezzo di 269 dollari, la potete acquistare direttamente dal loro store ufficiale cliccando qui. Inoltre, potete trovare maggiori informazioni a riguardo, sul loro sito ufficiale, cliccando direttamente qui.