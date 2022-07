Se non sai che veicolo acquistare, ecco quai sono i veicoli ibridi e completamente elettrici più efficienti nel mercato quest’anno.

Tesla 3

La Tesla Model 3 è una berlina di lusso entry-level che ha un prezzo molto competitivo rispetto alle berline Audi, BMW e Mercedes a benzina con cui compete.

Va da 0 a 100 in poco più di tre secondi e genera una coppia quasi istantanea. Il caricabatterie standard da 120 volt fornisce una ricarica lenta, rendendolo un po’ poco pratico per le persone con lunghi spostamenti o molte commissioni quotidiane da svolgere. Ma se usi il connettore a parete da 240 volt la situazione migliorerà.

Tesla Model S

La Tesla Model S è una berlina più grande e più esclusiva che non costa molto di rispetto alla Model 3 e ha un’autonomia più lunga: oltre 400 km per la versione Plaid e oltre 500 per la versione Long Range.

Hyundai Ioniq

La Hyundai Ioniq Electric è l’auto completamente elettrica più economica di questa lista.

In pubblico, la ricarica CC ad alta velocità porta Ioniq Electric da 0% a 80% di carica in meno di un’ora; una ricarica CA più lenta richiede circa sei ore. La ricarica domestica standard richiede circa 19 ore (anche se sei libero di disconnetterti prima se non hai bisogno di una ricarica completa) o circa sei ore con un caricabatterie a velocità più elevata (il costo varia).

Ford Fusion Hybrid SE

La Ford Fusion Hybrid SE è disponibile in due versioni: una tradizionale ibrida gas-elettrica e una ibrida plug-in che può funzionare a batteria solo per brevi distanze. Ma non c’è differenza nel risparmio medio di carburante tra i due.

A causa del minor risparmio di carburante complessivo, la Ford Fusion Hybrid ha costi del carburante stimati più elevati rispetto ai suoi concorrenti Toyota. Ma un motore più grande e più potente che eroga 188 cavalli offre un’accelerazione notevolmente maggiore alle velocità autostradali, un vantaggio per gli acquirenti interessati alle prestazioni.