Asus ha recentemente rilasciato un video promozionale su YouTube, che è stato successivamente rimosso. Il video di un minuto rivela anche alcune delle specifiche dello Zenfone 9.

Lo Zenfone 9 ha un design da 5,9 pollici e prestazioni di alto livello come il suo predecessore. Snapdragon 8+ Gen 1 alimenterà il prossimo Zenfone. L’ultimo chip di Qualcomm è più veloce del 10% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 dell’inizio del 2022. Lo Snapdragon 8+ Gen 1 si trova in ROG Phone 6 e Phone 6 Pro di Asus.

Asus Zenfone 9, la data potrebbe essere vicina

Lo Zenfone 9 avrà una batteria più grande. Dal video, possiamo vedere che avrà una batteria da 4.300 mAh, un anticipo rispetto ai 4000 mAh dello Zenfone 8. La fotocamera principale dello Zenfone 9 avrà un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, che è piaciuto molto sul ROG Phone 6. Avrà anche uno stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi per eliminare la stretta di mano. Il nuovo Zenfone sfoggerà una “nuova modalità Light Trail” che utilizza velocità dell’otturatore per il “light painting”.

Lo Zenfone 9 ha un display Samsung AMOLED a 120 Hz. Il telefono avrà un pulsante ZenTouch che ti consente di navigare facilmente attraverso una pagina. Il video mostra anche lo scanner di impronte digitali dello Zenfone 9, la classificazione IP68 e la porta audio da 3,5 mm.

Il video mostra quattro colori per lo Zenfone 9: rosso, bianco, nero e blu. Asus potrebbe rilasciare due accessori Zenfone: un supporto per zaino e una custodia per telefono Connex con un cavalletto o un portacarte. Il video non specifica quando Asus rilascerà il prezzo dello Zenfone 9. Dal momento che la società aveva preparato una clip promozionale, la data potrebbe essere imminente.