Che voi stiate chattando con gli amici o facendo una presentazione importante, a tutti noi piace apparire al meglio davanti alla fotocamera. Con il lavoro a distanza che sta diventando sempre più popolare, molti di noi utilizzano le webcam più che mai. Ma le webcam hanno fatto molta strada solo negli ultimi anni. Infatti, non molto tempo fa, video granulosi, di bassa qualità e audio metallico erano la norma.

Una buona webcam dovrebbe essere in grado di essere montata su monitor, treppiede, desktop o ovunque sia necessario. La messa a fuoco è una caratteristica altrettanto importante. Non importa quanto sia alta la tua risoluzione se la vostra fotocamera mette a fuoco il muro invece che il vostro viso. E queste sono solo alcune delle cose che vorrai cercare.

Oggi vi parleremo della webcam OBSBOT Tiny 4K. Come avrete intuito dal nome, questa webcam cattura video in piena risoluzione 4K. È compatta, resistente e facile da montare. E ha una funzione di messa a fuoco automatica che può mettere a fuoco il tuo viso o un oggetto.

Scatola e accessori:

La confezione include alcuni accessori extra per aiutarvi a ottenere il massimo dalla fotocamera. Per cominciare, c’è una comoda custodia, che tiene la webcam al sicuro durante il trasporto. Questa custodia oltre ad essere comoda e protettiva è anche molto bella esteticamente e rivestita di un buon tessuto piacevole al tatto.

C’è anche un set di cavi per il collegamento al PC. C’è un cavo da USB Type-C – Type-C, che è la scelta migliore se possibile. In alternativa, potete utilizzare il cavo da USB Type-A – Tipe-C. In alternativa, potete utilizzare il cavo doppia Type-C con un adattatore.

C’è anche un supporto per monitor, che può essere agganciato al display del vostro laptop o desktop. La parte superiore del supporto è magnetizzata e la fotocamera si aggancia direttamente ad essa. In alternativa, poiché la base è piatta, potete posizionare la web camera sulla scrivania. C’è anche un foro filettato da ¼ di pollice nella parte inferiore. Ciò consente di collegare il dispositivo a un treppiede o qualsiasi altro supporto con filettatura universale.

Design e materiali:

La webcam OSBOT Tyny 4K OBSBOT Tiny 4K ha un alloggiamento nero opaco che si adatta perfettamente alla maggior parte dei dispositivi elettronici. Ha una base rotonda ed è alto 89,4 mm, con un diametro di 58 millimetri. Questo la rende molto compatta e con un peso senza la base di montaggio, di 147 g è anche molto leggera. Invece, inclusa la base di montaggio, il peso arriva a 176 g. È facile da trasportare nella borsa del laptop o nello zaino senza causare danni. La base è leggermente rastremata verso l’alto e presenta una barra luminosa verde sul davanti. Questa luce si accende ogni volta che la fotocamera è attiva, così sai quando è effettivamente accesa. La parte superiore della base ruota da un lato all’altro, in modo che la fotocamera possa eseguire una panoramica a sinistra e a destra.

Un braccio di supporto verticale si alza dal bordo superiore. Questo braccio fa parte dello stesso pezzo stampato e ha un aspetto liscio e sottile. Nella parte superiore, si attacca alla fotocamera, che si attacca al lato del braccio di supporto. Il braccio funge anche da gimbal e può inclinare la fotocamera su e giù. Tra questo e la base rotante, avete una fotocamera in grado di eseguire panoramiche, scansioni e tracciare soggetti in tutte le direzioni.

Il componente vero e proprio della webcam ha un alloggiamento cilindrico, con la stessa finitura e materiale del resto. L’obiettivo stesso è visibile nella parte anteriore centrale ed è leggermente incassato per protezione. È circondato da un anello rosso, che è una caratteristica puramente estetica, ma comunque attraente. A parte questo, la fotocamera è piuttosto spartana, fatta eccezione per una piccola impronta bianca di OBSBOT sulla base. Abbiamo apprezzato il marchio minimo e il design generale pulito.

Qualità video e funzionalità:

Come accennato, OBSBOT Tiny può registrare video con risoluzione 4K. Questo vi dà una densità di pixel quattro volte superiore al 1080p, con tutti i vantaggi che ne derivano. Per impostazione predefinita, il vostro video verrà acquisito in 4K completo a 30 fotogrammi al secondo. Tuttavia, se state facendo qualcosa con molto movimento, potreste volere un framerate più alto. In tal caso, potete registrare a 1080p a 60 fotogrammi al secondo. Sì, avrete una risoluzione inferiore, ma otterrete anche immagini più fluide.

Il motivo principale per utilizzare il 4K è quando si desidera sfruttare lo zoom digitale 4x. Lo zoom digitale è diverso da uno zoom ottico tradizionale. Uno zoom ottico mantiene la stessa qualità dell’immagine, indipendentemente da quanto ingrandisci. Uno zoom digitale fa semplicemente ingrandire la stessa immagine e taglia i bordi. Ma con la risoluzione 4K, il vostro zoom 4x ti offre comunque un video a 1080p. È molto utile se state facendo presentazioni e volete filmare una lavagna o un altro oggetto dall’altra parte della stanza.

L’OBSBOT ha un campo visivo di 86 gradi, che è un buon angolo per una webcam. È abbastanza stretto da mantenere la messa a fuoco sul vostro viso, ma è abbastanza largo da fornire un’inquadratura decente. Il vostro viso può essere in primo piano e al centro, senza occupare letteralmente l’intero schermo.

Questa webcam è dotata di funzionalità HDR. HDR è l’abbreviazione di “high dynamic range”. In sostanza, è una modalità video che fornisce colori più ricchi e un migliore equilibrio chiaro-scuro. L’impostazione HDR è disattivata per impostazione predefinita, quindi non vedrete subito i vantaggi. Ma se decidete di accenderlo, otterrete colori più ricchi e prestazioni migliori in diverse condizioni di illuminazione, come per esempio quando siete contro luce o in un ambiente poco illuminato. Nel complesso ci è piaciuto molto come l’HDR sia riuscito a gestire il nostro volto, anche se con delle forte luci alle spalle.

Ci sono anche un paio di funzioni automatizzate di cui essere a conoscenza. Per cominciare, la funzione di messa a fuoco automatica utilizzerà l’IA per cercare di identificare l’oggetto più importante. È utile se state facendo una presentazione e volete mostrare oggetti o immagini. In alternativa, potete utilizzare il software complementare per passare alla modalità viso. Questa modalità manterrà la fotocamera focalizzata sul vostro viso, indipendentemente da ciò che state facendo. Insieme a questo arriva il tracciamento automatico basato sull’intelligenza artificiale. Una volta che la vostra videocamera vi ha agganciati, vi seguirà automaticamente per la stanza. Il movimento è molto fluido, anche se è più lento a scorrere da su in giù che da un lato all’altro.

Connettività ed extra

Come già accennato, OBSBOT Tiny si collega al vostro computer tramite USB. Può essere collegato a una porta di tipy-A o type-C, ma la connessione di tipo C è migliore. È anche plug and play su Windows 7 e versioni successive, nonché su MacOS 10.13 e versioni successive. In altre parole, funzionerà immediatamente su quasi tutti i computer.

Detto questo, avrete accesso a più funzionalità se installate il software TinyCam di OBSBOT. Avevamo già visto in precedenza questo software, poiché consente di modificare le modalità di messa a fuoco e risoluzione. Ma vi dà accesso a molte più funzionalità. Per cominciare, potete utilizzare l’app per selezionare manualmente un target di monitoraggio. Questo normalmente non è necessario se volete solo tracciare il vostro viso, ma è incredibilmente utile se volete che la web camera insegua un oggetto come un drone o un’auto RC. Potete anche utilizzare il software per puntare la fotocamera, il che è una buona notizia. Oltre alla modalità privacy, non c’è modo di eseguire manualmente la panoramica e l’inclinazione della fotocamera senza danneggiarla.

All’interno del software, potete anche scegliere tra due diverse modalità di tracciamento. La prima, la modalità headroom, è progettata per le normali chat web. Questa centra la fotocamera sul vostro viso, lasciando lo spazio necessario sia sopra che sotto la vostra testa. La seconda, la modalità movimento, è progettata per l’acquisizione di tutto il corpo. È molto comodo se camminerete per la stanza, poiché vi seguirà in modo più naturale. La modalità movimento sposta anche i motori a una velocità maggiore rispetto alla modalità headroom, quindi è utile se dovete riprendere qualche scena dinamica, come per esempio un ballo.

Prima di concludere, ci sono altre due caratteristiche degne di nota. Per cominciare, OBSBOT consente controlli gestuali. Con un gesto della mano, potete impostare la messa a fuoco, lo zoom avanti o lo zoom indietro della fotocamera. Onestamente ci dovete prendere un po’ la mano per effettuare il movimento correttamente, in modo tale che la web camera riconosca il comando gestuale. Tuttavia, una volta capita la giusta angolazione, diventa una feature molto comoda da usare.

Un’altra caratteristica utile è la modalità privacy. Se si ruota l’obiettivo in modo che sia rivolto verso il basso, la fotocamera si spegnerà automaticamente. La barra luminosa sulla parte anteriore si spegnerà, quindi sapete che non state più registrando.

Conclusione e prezzo:

La OBSBOT Tiny 4K è una web camera progettata molto bene. Con messa a fuoco, panoramica e tracciamento automatizzati, è ottima per aule e presentazioni, ma non solo, anche per esibizioni e dimostrazioni. Estremamente facile da installare e configurare in quanto il prodotto si può definire già pronto all’uso. Vi consente prestazioni solide e qualità delle immagini e audio di tutto rispetto anche per i professionisti.

Potete acquistare la nuova OBSBOT Tiny 4K direttamente dal loro store ufficiale, al prezzo di circa 260 euro (offerta limitata a 188€ per poco – sconto 30%), oppure potete acquistarla anche da Amazon, dove spesso la potete trovare con sconti interessanti. Inoltre, vi invitiamo a visitare anche il loro sito ufficiale, per scoprire maggiori informazioni sui prodotti OBSBOT.