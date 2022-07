Solamente oggi da MediaWorld è stata attivata una incredibile campagna promozionale, pensata proprio per invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, convincendoli con prezzi economici e dal risparmio assicurato.

Osservando il volantino da vicino, notiamo le solite e classiche condizioni di vendita, corrispondenti per l’esattezza alla garanzia di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto, con l’aggiunta diretta della variante no brand, nel caso in cui si scegliesse la telefonia mobile. I prezzi risultano essere scontati ovunque in Italia, sia in negozio che online, senza differenze particolari nel prezzo finale di vendita, ricordando solamente che potrebbe essere necessario pagare la spedizione presso il domicilio.

MediaWorld: ecco gli sconti del momento

Gli sconti attivati in questi giorni da MediaWorld possono davvero essere incredibili, fino al 10 luglio, infatti, gli utenti sono liberi di accedere a prodotti sempre più economici, nella maggior parte dei casi afferenti alla fascia media della telefonia mobile.

Più precisamente parliamo di dispositivi in vendita a non più di 400 euro, ed in grado di coinvolgere soluzioni del calibro di Xiaomi 11T Pro, Galaxy A32, Realme C11 2021, Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A52s o similari.

Volgendo l’attenzione verso fasce leggermente superiori, sarà possibile poi incrociare un buonissimo Apple iPhone SE, disponibile all’acquisto a 529 euro, senza dimenticarsi del quasi top di gamma iPhone 12, in vendita nel periodo corrente con un esborso finale di 719 euro. Per il volantino, ricordatevi comunque di collegarvi il prima possibile a questo link.