Il volantino Expert è assolutamente inarrestabile, gli utenti sono pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti, confermando ancora una volta di essere una delle migliori realtà su cui poter fare affidamento per risparmiare al massimo.

La campagna promozionale è ottima sotto molteplici punti di vista, in primis per la possibilità di avere gli sconti anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio. Nel caso in cui si volesse risparmiare sotto questo aspetto, ricordiamo comunque essere possibile recarsi in un qualsiasi negozio, senza costi aggiuntivi.

Expert: offerte e grandi sconti per tutti

Con le nuove offerte del volantino Expert gli utenti non possono assolutamente scherza, la campagna promozionale è convincente in quanto permette di raggiungere l’acquisto di alcuni prodotti di fascia medio-bassa, a prezzi ancora più economici.

I modelli più invitanti tra quelli effettivamente disponibili non sono altro che Realme 9i, Oppo A74, Motorola Edge 30, ma anche Redmi Note 11 Pro e Oppo Reno6 (il cui prezzo in questo caso è di 379 euro). Coloro che invece vorranno cercare di puntare più in alto, potranno comunque fare affidamento sullo Xiaomi 12X, oggi disponibile all’acquisto a 579 euro.

Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati nei negozi fisici ed anche online sul sito ufficiale, senza differenze o vincoli particolari. Per godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta, non dovete fare altro che aprire quanto prima il sito ufficiale di Expert, troverete nel dettaglio i singoli prezzi di vendita, ed anche una serie di offerte molto speciali.