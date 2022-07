Si sono susseguite davvero troppe indiscrezioni riguardanti il presunto arrivo del nuovo videogioco di Santa Monica dedicato al personaggio di Kratos. Dapprima si temeva un ritardo di circa un anno, poi sono tornati alcuni rumors che hanno suggerito il debutto nel 2022. Nel corso delle ultime ore, però, è arrivata l’ufficialità. La pagina ufficiale di PlayStation ha rivelato la data del debutto ufficiale di God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok, ci siamo: debutto ufficiale il 9 novembre 2022

Finalmente ci siamo. Dopo davvero molti, anzi troppi rumors e leaks ora abbiamo finalmente l’ufficialità. Come già accennato, infatti, God of War Ragnarok ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale di PlayStation Europe, il nuovo videogioco sarà disponibile in veste ufficiale a partire dal prossimo 9 novembre 2022.

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 9th November, 2022. More info from Santa Monica Studio: https://t.co/KdOAep9KVF pic.twitter.com/c0ENItU4tI — PlayStation Europe (@PlayStationEU) July 6, 2022

Oltre a questo, la pagina ufficiale di PlayStation ha anche chiarito un altro importante dubbio che era emerso nel corso di questi ultimi mesi. Il videogioco della saga di Kratos non sarà un’esclusiva di PlayStation 5, ma sarà disponibile anche per la precedente console PlayStation 4. Su YouTube è stato poi pubblicato dalla pagina di PlayStation un nuovo video dedicato a God of War Ragnarok che fa vedere l’unboxing delle diverse edizioni del videogioco. Per tutti gli interessati, i preordini per acquistarlo non tarderanno ad arrivare.

Insomma, finalmente i fan di tutto il mondo di questa fantastica saga potranno finalmente prepararsi a giocare al nuovissimo capitolo realizzato da Santa Monica con Kratos. In futuro, poi, come sappiamo, arriverà ufficialmente anche una prima serie tv dedicata.