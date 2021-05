A quanto pare uno dei giochi più attesi, ovvero God of War Ragnarok, potrebbe uscire come esclusiva dell’ultima console next generation di Sony, ovvero la PS5. A confermarlo, in particolare, sarebbero stati alcuni rumors di qualche tempo fa emersi però soltanto da poco.

God of War Ragnarok potrebbe non arrivare mai su PS4

In molti utenti attendono con ansia il nuovo capitolo della saga legata al personaggio di Kratos, conclusosi con l’ultimo titolo del videogame uscito per la PlayStation 4. Tempo fa, Sony ha confermato l’arrivo di God of War Ragnarok sulla nuova console di ultima generazione, ovvero la PlayStation 5, ma per il momento si pensava che sarebbe comunque arrivata un’edizione anche per la precedente console.

Tuttavia, come già accennato, a quanto pare le cose potrebbero andare diversamente. In queste ultime ore sono infatti emersi alcuni rumors risalenti a qualche settimana fa. Nello specifico, Navtra, ovvero un insider del settore ritenuto piuttosto affidabile, aveva dichiarato che il nuovo capitolo di God of War sarà un’esclusiva della PS5 e che quindi non arriverà mai sulla PS4. Oltre a questo, secondo l’insider anche altri titoli saranno esclusiva della console next-gen. Tra questi, ci sarebbero Ratchet & Clank Rift Apart e Demon’s Souls.

I videogiochi Marvel’s Spider-Man Miles Morales o Horizon: Forbidden West, secondo quanto aveva affermato Navtra, sarebbero stati invece considerati come titoli cross-gen. Questi rumors risalgono comunque a diversi mesi fa e per questo non vi è alcuna certezza di quanto trapelato. Sony, infatti, potrebbe aver preso un’altra decisione in questo arco di tempo. Vedremo comunque più in là se emergeranno ulteriori informazioni su God of War Ragnarok.