Il lancio della serie iPhone 14 è atteso tra settembre e ottobre di quest’anno. Apple, solitamente, tiene l’evento di presentazione dei nuovi smartphone della mela durante questo periodo.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi prima del lancio, gli analisti stanno iniziando a effettuare le valutazioni preliminari sui nuovi iPhone 14. Secondo il noto ed esperto Ming-Chi Kuo, la nuova famiglia di flagship sarà molto desiderata dal pubblico.

Il motivo è da ricercare nell’importante cambio di design atteso per la famiglia e le novità dal punto di vista tecnico. Tuttavia, al momento non c’è ancora nulla di ufficiale e l’azienda della mela non ha confermato ufficialmente alcuna notizia.

Secondo gli analisti, la nuova famiglia iPhone 14 farà registrare vendite di gran lunga superiori a quelle dei predecessori

Considerando le indiscrezioni emerse fino ad oggi, Ming-Chi Kuo sostiene che l’attesa per la famiglia iPhone 14 sia molto più alta rispetto a quella registrata per la serie iPhone 13. I rivenditori stanno effettuando ordini di entità maggiore e versando caparre più alte per assicurarsi la fornitura degli smartphone.

In alcune regioni, i rivenditori sono arrivati a raddoppiare il prezzo del deposito per essere certi di ricevere i device da vendere già dal primo giorno. Questa pratica è diffusa a livello internazionale, ma sembra maggiormente concentrata in Cina.

Il mercato Cinese è uno dei più importanti per Apple, in quanto arriva a generare un quinto dei ricavi totali dell’azienda della mela. Al fine di poter supportare tutta la domanda, l’azienda di Cupertino deve ottimizzare la produzione per avere una scorta sufficiente.