Google ha già annunciato che la serie Pixel 7 sarà disponibile entro la fine dell’anno. Naturalmente, questa non è stata una sorpresa, così come non lo sono le perdite che sono emerse. Google fa ogni sforzo, ma la serie Pixel continua il suo schema di perdite ovunque. Google Pixel 7 e 7 Pro sono già stati visti in immagini, rendering e prototipi trapelati. La serie Pixel 7 presenterà lievi miglioramenti rispetto alla serie Pixel 6 e Google sta ancora una volta lavorando per migliorare il sistema di immagini.

Apple rilascerà a breve la serie iPhone 14, con la nuova fotocamera selfie come uno dei punti salienti. Google, a quanto pare, sta seguendo l’esempio e aggiornerà le fotocamere selfie nei suoi modelli Google Pixel 7 e 7 Pro. Secondo i rapporti precedenti, il tag della fotocamera contenuto nel codice APK “p21 front setup” indica che i prossimi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro utilizzeranno entrambi un nuovo sensore della fotocamera frontale con funzionalità di registrazione video 4K.

Pixel 7, Google potrebbe annunciare presto il nuovo device

Non è noto se il telefono manterrà la stessa fotocamera da 11,1 MP di Google Pixel 6 Pro. Tuttavia, secondo le fonti, entrambi i tipi saranno in grado di registrare film in 4K, proprio come il Pixel 6 Pro. Oltre alle fotocamere aggiornate, la serie Pixel 7 utilizzerà il chipset Tensor 2. Tuttavia, non prevediamo miglioramenti significativi delle prestazioni. Inoltre, le prestazioni saranno inferiori a quelle delle CPU di punta del 2022. La prossima generazione di Tensor aderisce allo standard ARMv8, mentre la maggior parte delle CPU di punta è passata ad ARMv9.

In ogni caso, il chip sarà prodotto utilizzando la moderna tecnologia LPE a 4 nm di Samsung. Includerà due core ARM Cortex-X1 e quattro core ARM Cortex-A55. L’unico miglioramento potrebbe essere la sostituzione dei vecchi core A76 con due nuovi core ARM Cortex-A78. La serie Pixel 6 potrebbe includere un teleobiettivo periscopio, tuttavia si tratta ancora di voci. I telefoni verranno forniti anche con il sistema operativo Android 13.