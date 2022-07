Instagram sta testando una funzionalità che trasforma i video in Reels, ha riferito TechCrunch. L’azienda afferma che il cambiamento fa parte del piano di Instagram di semplificare i video sulla piattaforma. Un rappresentante di Meta ha dichiarato: “Stiamo valutando questa funzionalità per semplificare e migliorare i video di Instagram”.

L’esperto di social marketing Matt Navarra ha twittato un’immagine su Twitter che mostra che i partecipanti al test riceveranno un avviso in-app che dice “i post video sono ora condivisi come Reels”.

Instagram rilascerà presto l’aggiornamento

Se il tuo account è pubblico e invii un video che diventa un Reel, chiunque può trovarlo e utilizzare la tua colonna sonora originale per costruirne uno. Gli account privati ​​consentono ai follower di vedere il tuo Reel. Se il tuo account è pubblico, chiunque può remixare il tuo Reel dopo averlo inviato. Nelle opzioni del tuo account, puoi vietare i remix di Reels.

Come per qualsiasi test, non è noto se o quando Instagram espanderà la modifica. Potrebbe essere difficile pubblicare un video orizzontale caricato in formato Reels. Instagram non ha detto in che modo ciò influirà sui video esistenti. Meta ha sostenuto fortemente Reels. Come parte dei suoi guadagni del primo trimestre 2022, l’azienda ha dichiarato che i Reels ora rappresentano il 20% dell’utilizzo di Instagram. Il piano di Instagram di sostituire i post dei video con Reels non è scioccante. Se l’azienda rende permanente questa modifica, più persone guarderanno Reels.

Il CEO di Instagram Adam Mosseri ha affermato l’anno scorso che l’app “non era più una piattaforma per la condivisione di foto”, citando la concorrenza di TikTok e YouTube. L’azienda ha combinato i video in formato lungo di IGTV e i video dei feed di Instagram per creare “Instagram Video”.