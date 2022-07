Le offerte ai minimi storici di Expert riescono a mettere alle strette realtà del calibro di Esselunga, data la presenza di innumerevoli prodotti a prezzi praticamente inarrivabili fino a poco tempo fa, ed una serie di dispositivi veramente molto economici.

Il risparmio raggiunge i massimi livelli per tutti gli utenti, al giorno d’oggi risulta essere possibile pensare di acquistare alcuni dei migliori prodotti in commercio, senza spendere poi così tanto rispetto al valore originario di listino. Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Expert, possono essere comunque effettuati solamente nei negozi o sul sito ufficiale, non altrove in Italia.

Expert: le offerte sono veramente le migliori

Con il Black Friday estivo di Expert, gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone economico ad un prezzo ancora più basso, parliamo infatti dell’ottimo Redmi Note 10 5G, in vendita precisamente a soli 169 euro.

Coloro che non vorranno spendere cifre troppo elevate, potranno comunque pensare di restare su soluzioni del calibro di TCL 20Y a 119 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, realme 9i a 189 euro, o anche un buonissimo Motorola Edge 30, il cui prezzo finale non supera i 299 euro.

Non mancano chiaramente soluzioni più costose e performanti, come Oppo Reno6 a 379 euro, Xiaomi 12X a 579 euro ed altri ancora. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta da Expert, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale per tutti i dettagli.