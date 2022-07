Il nuovo volantino di casa Comet è assolutamente interessante e ricchissimo di soddisfazioni su cui è possibile fare affidamento per cercare di spendere sempre meno, rinunciando pochissimo alle prestazioni generali dei prodotti effettivamente selezionati.

La campagna promozionale risulta essere tranquillamente attiva in ogni negozio in Italia, con possibilità di accesso tramite il sito ufficiale, ed anche la possibilità di spendere poco o niente ricevendo la merce presso il proprio domicilio, in quanto la spedizione è gratis nel momento in cui l’ordine supera il valore limite di 49 euro, senza intaccare i prezzi o le condizioni di vendita.

Comet: che occasioni solo oggi, ecco le migliori

Offerte a più non posso da Comet con il volantino che risulta essere attivo fino al 7 luglio in tutti i punti vendita, i prezzi sono assolutamente più bassi del normale, e permettono un risparmio anche sull’acquisto di smartphone relativamente economici. Tra questi, ad esempio, troviamo prodotti in vendita a non più di 400 euro, quali possono essere Galaxy S20 FE (disponibile sul mercato da più di un anno), Oppo A15, Motorola Edge 20 Lite, Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, ma anche Wiko Y82, Realme R9i e similari.

Tutte le offerte sono estese anche ad altre categorie merceologiche ovviamente molto interessanti, per questo motivo consigliamo chiaramente di approfittare sin da subito del volantino Comet, collegandovi al sito ufficiale, troverete nel dettaglio i singoli prezzi su cui poter fare affidamento.