Samsung ha dichiarato martedì che sta portando il Samsung Gaming Hub nella sua gamma 2022 di smart TV e monitor per colmare il divario tra hardware e software per una migliore esperienza di gioco. Xbox, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia e Utomik sono tra i servizi di streaming di giochi disponibili sull’hub, così come le app YouTube e Spotify. Twitch è ora disponibile e Amazon Luna sarà presto disponibile.

L’hub di gioco è ora disponibile su TV Samsung come le serie Neo QLED 8K, Neo QLED 4K e Smart Monitor 2022 del 2022. L’app Twitch.TV non autorizzata è stata eliminata dalle smart TV Samsung nel 2019, quindi questa è la prima volta che l’app ufficiale è apparsa sulla piattaforma. Il servizio di cloud gaming Luna di Amazon è disponibile su Fire TV da marzo e la nuova collaborazione con Samsung potrebbe aiutare il nascente servizio di gioco a raggiungere un pubblico più ampio.

Samsung rilascerà l’aggiornamento molto presto

La nuova inclusione più notevole è l’app Xbox TV di Microsoft, che attualmente è esclusiva per Samsung Gaming Hub e consente l’accesso a Xbox Cloud Gaming. Il Samsung Gaming Hub (annunciato al Consumer Electronics Show 2022) consente alle persone di accedere ai principali servizi di cloud gaming sulla propria smart TV, senza bisogno di console o PC.

Le Smart TV stanno diventando un’alternativa più fattibile all’hardware di gioco dedicato e Samsung sostiene che una destinazione all-in-one per giochi basati su cloud e console attirerà i giocatori che apprezzano la semplicità. “Il Samsung Gaming Hub combina la leadership di Samsung nella tecnologia di streaming con la nostra esperienza nella creazione dell’hardware più all’avanguardia del settore, rimuovendo le barriere all’ingresso in modo che le persone possano semplicemente giocare”, ha affermato Won-Jin Lee, presidente e capo del Service Business di Samsung Electronics Squadra, in un comunicato.

I giocatori che possiedono console di gioco dedicate possono utilizzare il supporto di Samsung per gli ingressi del controller passthrough con le smart TV, consentendo loro di utilizzare un singolo controller anziché associarne numerosi. I clienti possono quindi utilizzare le cuffie e i controller Bluetooth esistenti su app e dispositivi. Gli utenti del Samsung Gaming Hub avranno anche accesso a consigli sui giochi, notizie di gioco e tutorial, proprio come farebbero su una console di gioco dedicata.