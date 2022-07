Google Password Manager, l’archivio password integrato per le impostazioni di riempimento automatico in Android, iOS e Chrome, consente di risparmiare una notevole quantità di tempo durante le attività quotidiane che spesso richiedono l’accesso a un servizio, un sito Web o un’app. Google ha rivelato oggi che riceverà un sacco di nuove funzionalità che lo renderanno ancora migliore.

Per cominciare, Google offre a Password Manager “un’esperienza di gestione semplificata e ottimizzata che è coerente con le impostazioni di Chrome e Android”. I giorni in cui si aprivano in riempimento automatico e poi in Chrome e ci si chiedeva perché gli elementi si fossero spostati sono finiti. Password Manager alla fine avrà lo stesso aspetto in tutto il mondo.

Google Password Manager è disponibile per Android e iOS

In secondo luogo, Google sta ora segnalando le credenziali compromesse da Chrome ad Android. Quando Google rileva password deboli o riutilizzate su Android, ora riceverai avvisi. Se vieni avvisato, dovresti essere in grado di rimediare rapidamente, ancora un’altra nuova funzionalità di Android. In effetti, Google afferma di espandere le notifiche di password compromesse a tutti gli utenti di Chrome su Android, Chrome OS, iOS, Windows, MacOS e Linux.

Google sta abilitando l’inserimento manuale della password su tutte le piattaforme. Inoltre, se hai più password per gli stessi siti o app, ora le raggrupperanno automaticamente. Se utilizzi frequentemente Password Manager, potresti voler creare un collegamento alle schermate iniziali di Android.

Quando imposti Chrome come provider di riempimento automatico, Google ti consentirà di generare password per le app iOS e la funzionalità Touch-to-Login di Google è ora disponibile in Chrome su Android, consentendoti di accedere rapidamente a un sito toccando un pulsante nella parte inferiore dello schermo.

Tutte queste nuove funzionalità dovrebbero essere presto disponibili, quindi tieni d’occhio i nuovi aggiornamenti.