Euronics propone al pubblico italiano una nuovissima campagna promozionale impreziosita da prezzi decisamente più bassi del normale, la perfetta occasione per riuscire a spendere poco, senza doversi effettivamente indebitare più di tanto.

Tutti i prezzi che potrete trovare elencati nel nostro articolo, ricordiamo essere effettivamente disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, non sarà possibile scoprirli online sul sito ufficiale, ricordando comunque le solite differenze di socio in socio.

Euronics: questi sono gli sconti da non credere

Il prodotto che maggiormente rappresenta l’ottimo volantino di casa Euronics, è sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip3, un terminale che viene commercializzato alla modica cifra di soli 599 euro, ma ricordiamo essere un fantastico foldable caratterizzato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna completamente espandibile.

Non mancano all’appello innumerevoli smartphone decisamente economici, in vendita a soli 400 euro, tra cui troviamo anche Honor X7, Motorola E7 Lite, Motorola Edge 30 Lite, Honor Magic 4 Lite, Honor X8 o il nuovissimo Oppo Reno 8 Lite.

Le offerte del volantino di casa Euronics non terminano ovviamente qui, ma ricordatevi che gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi di proprietà del socio di appartenenza, non altrove in Italia. Le condizioni di vendita restano invariate, i prodotti in promozione sono talmente tanti, in quanto appartengono anche ad altre categorie merceologiche, da richiedere indubbiamente una analisi più approfondita sul sito ufficiale dell’azienda in questione.