I nuovi prezzi del volantino Carrefour possono davvero lasciare di stucco tutti gli utenti che vogliono acquistare nel periodo corrente, cercando di spendere sempre meno, per godere ugualmente di prodotti dall’elevato potenziale, e dalla qualità indiscutibile.

Il risparmio da Carrefour ha recentemente raggiunto livelli estremamente elevati, i prezzi sono economici, tutti gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi o vincoli particolari. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro interessante variante no brand (per la telefonia mobile), che prevede la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi inviati direttamente dal produttore.

Carrefour: offerte e prodotti dai prezzi assurdi

Approfondendo la conoscenza del volantino di casa Carrefour, scopriamo l’esistenza di alcune ottime offerte molto speciali, pensate proprio per invogliare i consumatori ad accedervi, senza però acquistare smartphone di fascia alta. Il modello di punta dell’intera campagna, è infatti il Samsung Galaxy A02s, un terminale in commercio da più di un anno, oggi finalmente raggiungibile con un esborso finale di soli 119 euro.

La scheda tecnica del dispositivo è chiaramente direttamente proporzionale alla fascia di prezzo di appartenenza, di conseguenza parliamo di un prodotto con display da 6,5 pollici di diagonale e risoluzione HD+, affiancato da 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, ma anche tripla fotocamera posteriore da 13 megapixel, ed una batteria che non supera i 5000mAh, garantendo ugualmente una autonomia decisamente eccellente. Le informazioni del caso sono comunque raccolte sul sito ufficiale, o a questo link.