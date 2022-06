Lo Xiaomi 12 è lo smartphone di punta più recente e più grande dell’azienda ed è stato rilasciato all’inizio di quest’anno. Circolavano voci secondo cui l’azienda avrebbe rilasciato una seconda edizione dello Xiaomi 12 denominata Xiaomi 12 Ultra, ma è ovvio che ciò non sia ancora accaduto.

I fan hanno chiesto al CEO dell’azienda, Lei Jun, quale sarebbe la differenza tra il prossimo Xiaomi 12S e il 12 Ultra. Ha risposto dicendo che la società aveva inizialmente pianificato di lanciare 12 Ultra, ma alla fine ha deciso di non farlo e ha annullato i loro piani per il telefono. E’ quanto afferma l’amministratore delegato dell’azienda.

Xiaomi non rilascerà il 12 Ultra

Il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 è incluso nel Mi 12 Ultra, nonostante il suo lancio iniziale avrebbe dovuto avvenire tra marzo e aprile, ma alla fine è stato demolito. Negli ultimi mesi, Qualcomm e Leica hanno lavorato per migliorare la fotocamera e il software del 12S Ultra, che alla fine si tradurrà in una migliore esperienza utente.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi ha iniziato solo di recente a lanciare suggerimenti sull’imminente introduzione dello Xiaomi 12S. Gli smartphone dovrebbero essere presentati al pubblico il prossimo 4 luglio e, secondo le dichiarazioni rilasciate da Lei Jun, saranno dotati dei più recenti chipset Qualcomm Snapdragon. Si prevede inoltre che Xiaomi e Leica continueranno la loro collaborazione sulla tecnologia delle fotocamere per i nuovi telefoni.

La serie Xiaomi 12S sarà uno dei primi dispositivi a utilizzare il nuovissimo sensore della fotocamera di Sony, che è stato appena rilasciato, e questo è un altro entusiasmante sviluppo avvenuto non molto tempo fa. Sony ha appena presentato il suo primo sensore per fotocamera per uno smartphone che misura un 1 pollice ed è stato annunciato che la serie Xiaomi 12S sarebbe stato uno dei primi dispositivi a utilizzarlo.