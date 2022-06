Abbiamo sentito numerose voci che indicano l’esistenza di un iPhone 14 Max, che presenterà le specifiche del modello vanilla ma un display più grande. Il leaker coreano lanzuk (che ha un track record misto ma generalmente accurato) ha dichiarato sul sito di social network Naver che verrà rilasciato un nuovo modello di iPhone 14. Tuttavia, lanzuk afferma che l’iPhone 14 Plus, non il Max, è in arrivo.

Sembra essere lo stesso telefono che si diceva fosse il Max, con un display da 6,7 ​​pollici, con la differenza principale che è il nome. Se questo è corretto, sarà la prima volta che Apple utilizza questo suffisso per un iPhone dall’iPhone 8 Plus, mentre è ancora utilizzato per software come Apple TV Plus.

iPhone 14 sarà presentato probabilmente a settembre

Alcuni leaker si sono già espressi contro questa perdita – quelli famosi che hanno precedentemente discusso del 14 Max – e uno di questi esempi è ShrimpApplePro, che ha un track record simile a quello di Lanzuk. Poiché diverse voci di iPhone 14 hanno indicato il nome Max, se si rivelano errate, indica che molte delle informazioni fornite da quelle fughe di notizie potrebbero anche essere false. Forse il futuro telefono non avrà caratteristiche simili al modello base e forse anche i prezzi che abbiamo sentito per questo non sono corretti.

Ora, prenderemo ogni perdita di iPhone 14 Max o Plus con le dovute precauzioni: dopotutto questo potrebbe non essere il miglior iPhone di sempre ma siamo curiosi di conoscere quali saranno le novità dei diversi modelli di iPhone che Apple presenterà molto presto. La società potrebbe anche presto presentare il suo headset per la realtà mista, con un arrivo sul mercato previsto per gennaio 2023.