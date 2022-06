Meta ha rivelato una serie di nuove funzionalità che saranno presto disponibili per l’uso all’interno di Gruppi. Queste funzionalità includono l’aggiunta di una nuova barra laterale, nonché la capacità per gli amministratori di creare canali di chat, audio e feed. Gli utenti hanno un maggiore controllo sul contenuto dei loro gruppi grazie alla barra laterale, che consente loro di aggiungere i loro gruppi preferiti in cima all’elenco, individuare i gruppi correlati tra loro, ricevere notifiche quando vengono pubblicati nuovi post e così via.

Inoltre, i gruppi di Facebook riceveranno i canali, che sono aree più intime e personalizzate all’interno dei gruppi. I canali di chat della community, i canali audio della community e i canali di feed della community sono i tre tipi di canali disponibili.

Facebook si prepara all’aggiornamento

I canali di chat consentiranno ai membri di un determinato Gruppo di ricevere feedback in tempo reale, come suggerisce il nome della funzione. Un amministratore può impostare una chat specificatamente allo scopo di fornire commenti in tempo reale ai membri di un nuovo gruppo di appassionati di barbecue.

La funzione Canali audio è abbastanza paragonabile a ciò che Discord sta realizzando con le chat audio. La possibilità di “rimbalzare casualmente dentro e fuori le discussioni audio in tempo reale” sarà disponibile per gli utenti. Gli utenti di Facebook avranno finalmente un metodo per ricevere informazioni su argomenti specifici in modo più organizzato grazie ai canali di feed.

Queste modifiche sono attualmente in fase di test, ma prevediamo che Meta le implementerà per il pubblico in generale nelle prossime settimane o mesi.